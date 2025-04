Historyczny wieczór mistrzów. Ponad 20 lat czekania, wreszcie stało się w Bahrajnie

Już po wczorajszych kwalifikacjach stało się jasne, że w niedzielę zrobi się ciekawie od pierwszego okrążenia . Po pole position sięgnął co prawda jeden z faworytów, czyli Oscar Piastri, ale dopiero szósty czasówkę ukończył prowadzący w klasyfikacji generalnej Lando Norris. O jedno miejsce niżej znalazł się Max Verstappen. Oboje oczywiście nie zamierzali meldować się na mecie na tak odległych pozycjach, dlatego musieli ryzykować od samego początku.

W międzyczasie pojawił się niepokojący komunikat dla McLarena. Sędziowie zaczęli przyglądać się powtórkom startu Lando Norrisa. Powód? Możliwe nieprawidłowe ustawienie bolidu. Werdykt nadszedł stosunkowo szybko, bo po zaledwie kilku minutach. Na 25-latka nałożono pięć sekund kary, co dodatkowo skomplikowało mu walkę o triumf w Bahrajnie . Ponadto pogoń za prowadzącym Oscarem Piastrim utrudniał Brytyjczykowi jadący na drugim miejscu George Russell.

Oscar Piastri z wyjątkowym zwycięstwem w Bahrajnie. McLaren wreszcie to zrobił

Lider klasyfikacji generalnej przeprowadził co prawda szybki odwet, lecz z drugiej strony ponownie odjechał mu Charles Leclerc. Komunikatami dotyczącymi pojedynku o podium ze spokojem przysłuchiwał się za to Oscar Piastri. Australijczyk sięgnął po pewne zasłużone zwycięstwo. Smakuje mu ono podwójnie, bo był to jego start numer pięćdziesiąt w Formule 1. McLaren również się cieszy. Stajnia z Woking wcześniej ani razu nie triumfowała w Bahrajnie.