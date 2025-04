Hamilton po latach wyjawił, co sądzi o Kubicy. "Od początku to widziałem"

Lewis Hamilton to absolutna ikona sportów motorowych, a w szczególności Formuły 1. Nie ma chyba fana motorsportu, który nie znałby Brytyjczyka i nie kojarzyłby jego osiągnięć. Na swoim koncie ma on bowiem m.in. siedem tytułów mistrza świata, co do tej pory udało się osiągnąć jedynie jemu i Michaelowi Schumacherowi. W F1 zadebiutował równo 18 lat temu, kiedy to zasilił szeregi McLarena. Od tamtej pory miał okazję ścigać się z wieloma legendarnymi kierowcami, w tym m.in. ze wspomnianym wcześniej Schumacherem, Sebastianem Vettelem, czy obecnym mistrzem świata Maxem Verstappenem. Swego czasu na torze rywalizował także z Robertem Kubicą. Reklama

Reklama Robert Kubica z AF Corse drugi w 1812 km Katar, pierwszym wyścigu WEC 2025. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Lewis Hamilton szczerze o Robercie Kubicy. To sądzi o Polaku

W rozmowie z zagranicznymi mediami Hamilton ujawnił, że to właśnie polski kierowca wyścigowy był jednym z najtrudniejszych rywali w jego karierze. Panowie wszak znają się jeszcze z czasów kartingowych, gdzie nie raz mieli okazję się ścigać. "Znam Roberta najdłużej, zaczęliśmy się ścigać w kartingu w 1998 roku. Dla mnie Robert jest jednym z najbardziej utalentowanych kierowców, z którymi się ścigałem. Już od początku widziałem jego talent" - stwierdził obecny kierowca Scuderii Ferrari, cytowany przez sportbible.com.

Robert Kubica to pierwszy i do tej pory jedyny Polak, który miał okazję ścigać się w Formule 1. Krakowianin 12 razy kończył wyścigi na podium, z czego raz stanął na jego najwyższym podium. Było to podczas Grand Prix Kanady w sezonie 2008. Tego roku przez krótki okres Polak był nawet liderem klasyfikacji generalnej kierowców. Ostatecznie w tym zestawieniu uplasował się na czwartym miejscu, co było jego najlepszym wynikiem w karierze. Reklama

Nabierająca tempa kariera Kubicy została jednak przerwana przez fatalny wypadek, którego Polak doznał w 2011 roku podczas rajdu Ronde di Andora. Ten feralny incydent pokrzyżował plany jego dalszej kariery. W chwili wypadku był on już bowiem związany przedwstępną umową z Ferrari i po zakończeniu sezonu 2011 miał oficjalnie zostać przedstawiony światu jako kierowca włoskiego zespołu. Po długiej rehabilitacji Kubica powrócił do F1, dołączając do Williamsa jako zespołowy kolega George'a Russella.

Hamilton wrócił wspomnieniami do tamtego okresu i przyznał, że podziwia determinację Roberta Kubicy, jaką ten wykazał, aby wrócić do padoku. "To, co jest naprawdę niezwykłe, to siła i determinacja, które pokazał, aby przejść przez to, co go spotkało. Niewielu ludzi potrafi wrócić do sportu po takich przejściach i rywalizować z innymi, którzy nie mieli takich doświadczeń" - podkreślił.

Obecnie Robert Kubica bierze udział w wyścigach długodystansowych. W ubiegłym sezonie wygrał cykl European Le Mans Series i zajął 9. miejsce w FIA World Endurance Championship. Reklama

Lewis Hamilton / Jade Gao / AFP

Robert Kubica / AFP