Nie żyje 38-letni znany pięściarz. Jeszcze niedawno był pełen nadziei

Nie żyje Carson Jones, amerykański pięściarz z Oklahomy, który walczył na ringu już od dwudziestu lat. Na swoim koncie miał kilka wspaniałych wygranych. Udało mu się nawet dojść do czwartego miejsca w klasyfikacji IBF zawodników wagi półśredniej. Ostatecznie karierę zakończył w 2023. Jeszcze niedawno był pełen nadziei przed czekającą go poważną operacją. Niestety, powikłania po zabiegu doprowadziły do jego śmierci.