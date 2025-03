Bramble był niezwykle barwną postacią w świecie boksu i mocno wyróżniał się na tle rywali. Wszystko ze względu na jego charakterystyczny wygląd - nosił on bowiem długie dredy i był zafascynowany rastafarianizmem, co mocno wpłynęło na jego styl bycia i stylizacje, które nosił na co dzień. Pod koniec zawodowej kariery walczył również jako Ras-I-Bramble czy Abuja Bramble.