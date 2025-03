Odszedł jeden z najsłynniejszych. Nie żyje George Foreman, legenda boksu

Pierwszy tytuł zawodowego mistrza globu Foreman zdobył w 1973 roku, pokonując na Jamajce w "Sunshine Showdown" Joe Fraziera. Prawdopodobnie najsłynniejszym pojedynkiem Jankesa z Fifth Wart było jednak starcie o z Muhammadem Alim w Kinszasie. "Rumble in the Jungle" z 1974 roku zgromadziło na trybunach 60 tysięcy ludzi. Foreman przegrał przez nokaut w ósmej rundzie i stracił pas. Odzyskał go... w 1995 roku, mając 45 lat. Odprawił wtedy Michaela Moorera, posyłając go na deski.

Reklama