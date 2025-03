Donald Trump żegna George'a Foremana. Wyjątkowy wpis w sieci

George Foreman nie żyje. Co za WIELKI ZAWODNIK!!! Miał bez wątpienia najcięższy i największy cios w historii boksu z wyjątkiem Alego. Kiedy zostałeś trafiony, upadałeś na deski. Był kimś naprawdę wyjątkowym, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, z osobowością większą niż życie. Znałem go dobrze i będzie mi go brakowało. Najcieplejsze kondolencje dla jego wspaniałej rodziny!!!

~ Donald Trump