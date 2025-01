Tylko on nie miał jednego, to znaczy głowy. Tak było i są na to dowody. Wszyscy o tym wiedzieli i to było widać, czarno na białym. A później pokazywały to walki zawodowe, jak te z Brewsterem czy z Lewisem. Tam kończyła go psychika. A przecież znam go bardzo dobrze z czasów juniorskich, jak przed walkami chodził wkur*** i usztywniony w szatni, a nie miał przed kim pękać. Dlatego, biorąc to wszystko do kupy, nie można powiedzieć, że był świetnym pięściarzem. Bo brakowało ważnego elementu całej układanki, czyli właśnie głowy. To tak, jakbyśmy mówili o jakimś kajakarzu, że jest świetny, a ma dobrą tylko prawą rękę i nią wiosłuje

~ wyznał Michalczewski dla Interii.