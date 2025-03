Wielka zmiana w boksie dotknęła Szeremetę. Polka wyjawiła, wszystko jasne

Zawodniczka zapowiedziała, że niebawem fani będą mogli zobaczyć jej twarz w sklepach popularnej sieci dyskontów, a także na znanych polskich napojach. To nie koniec jej reklamowego podboju. Widać, że pięściarka bardzo dobrze korzysta ze swojej popularności i dzięki temu zarabia już sporo pieniędzy.

Julia Szeremeta w przygotowaniach

Szeremeta wraz z innymi Polakami poleciała na zawody Pucharu Świata do Rio de Janeiro. W rozmowie z Andrzejem Kostyrą na jego kanale na Youtube "KOstyra SE" podzieliła się swoim podekscytowaniem i wyznała, że to jeden z efektów zmiany federacji bokserskiej, o której głośno było w ostatnich miesiącach.

World Boxing, który zastąpił IBA, już wprowadził szereg zmian. Jedna z nich dotyczyła otwarcia ważnych imprez bokserskich na świat. "Przygotowania - dobrze. W sumie lecimy dzisiaj na Puchar Świata, chociaż jeszcze tydzień będziemy tam na zgrupowaniu, wtedy rusza Puchar Świata. To będzie na pewno coś nowego, bo przeszliśmy do nowej federacji. Jak wcześniej Puchar Świata rozgrywał się bardziej w Europie, tak teraz jest bardziej na całym świecie. Najpierw Puchar Świata w Brazylii, później w Polsce, u nas, w maju i później w Kazachstanie, więc to na pewno intensywny rok" - mówiła Szeremeta.