Wszystko jasne! Trener roku podjął decyzję

Stanisław Chomski w Gorzowie ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Po imponującym sezonie 2022 znacznie więcej jest chyba tych pierwszych, bowiem szkoleniowiec ze swoim zespołem dokonał rzeczy nieprawdopodobnej. Po kontuzjach Martina Vaculika i Andersa Thomsena przed fazą play-off mało kto wierzył, że żółto-niebiescy zdołają choćby awansować do półfinału, a oni nie dość że tego dokonali, to niewiele brakowało a zdobyliby drużynowe mistrzostwo kraju. Ostatecznie minimalnie lepszy okazał się Motor Lublin, choć kto wie jakby zakończył się dwumecz gdyby nie pechowy defekt Martina Vaculika w końcówce rewanżu.

Jasne, srebrny medal to zasługa przede wszystkim ogromnych umiejętności zawodników, jednak wielu ekspertów zauważa, że kluczową rolę w sukcesie odgrywał właśnie doświadczony trener. 65-latek wielokrotnie krytykowany w tym roku za wybór numerów startowych dla swoich podopiecznych, tym razem wyciągnął maksimum z zastępstwa zawodnika za Andersa Thomsena i sprawił, iż w niemal każdym biegu startowali liderzy w postaci Bartosza Zmarzlika, Martina Vaculika czy Szymona Woźniaka. - To jest bohater sezonu - piszą teraz kibice w mediach społecznościowych i trudno im się dziwić.

Emerytura jeszcze poczeka

Co warto zaznaczyć, dla 65-latka przyszły rok może okazać się jednym z trudniejszych w trenerskiej karierze. Wszystko za sprawą odejścia Bartosza Zmarzlika do Lublina. - To kosmita, nikt jeszcze długo taki się nie pojawi. Jaki to będzie sezon? Patrząc na ten regulamin, to w tej szóstce będziemy, a później będziemy walczyć o następne cele. Liczę, że juniorzy będą mocniejsi i te U24 też będzie mocniejsze. Punkty za darmo nie przyjdą - zakończył.