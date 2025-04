Nocny wpis Pudzianowskiego. Lawina ruszyła. "Nic nie trwa wiecznie"

Pudzianowski do pojedynku z mistrzem świata strongman z 2017 roku podchodzić mógł z dużymi nadziejami. Zdecydowanie cięższy (30 kilogramów) Hall debiutował bowiem w formule MMA, nie miał też większego doświadczenia w sportach walki w ogóle. Jak się jednak miało okazać - tego wieczoru nie miało to znaczenia.

Brytyjczyk ekspresowo ruszył do natarcia i już jego pierwszy cios zachwiał Polakiem. Kilka sekund później starcie zostało już sprowadzone do parteru, a "Pudzian" nie miał kompletnie nic do powiedzenia. Po 30 sekundach walka została przerwana przez sędziego, a nasz rutyniarz przełknąć musiał gorycz bolesnej porażki. Niedługo później zdecydował się zabrać głos za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jego wpis, choć krótki, odbił się niezwykle szerokim echem. W kilka godzin pojawiło się pod nim prawie dwa tysiące komentarzy.