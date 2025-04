Były selekcjoner kadry w końcu ze złotem. Od razu spytany o powrót do Polski, huczy od dawna

Antiga ma zostać w Polsce na dłużej. Na horyzoncie majaczy współpraca z Leonem

Właśnie ten wątek został poruszony przez portal "Sport.pl", który opublikował obszerną rozmowę z trenerem. "Mogę jedynie powiedzieć, że prawdopodobnie wrócę do Polski w następnym sezonie" - powiedział początkowo specjalista znad Sekwany, gdy spytano go o angaż w Bogdance LUK. "To jest coś, co jest możliwe. Ale zaznaczę, że nigdy nie zrezygnowałem z niej definitywnie" - dodał następnie o męskiej siatkówce, zdradzając co nieco na temat przyszłości.