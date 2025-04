Szok w Zielonej Górze. Władze zaskoczone wypowiedzią Protasiewicza

O ile pierwsze dwie porażki w sezonie Falubaz mógł sobie "wkalkulować", o tyle porażka z Bayersystem GKM-em Grudziądz na własnym stadionie praktycznie pozbawia zielonogórzan szans na awans do fazy play-off. Tego samego zdania jest Piotr Protasiewicz, menedżer Falubazu. - W obecnej formie nie jesteśmy zespołem, który ma szansę na walkę z najlepszymi. Musimy się skupić na tym, żeby się bezpiecznie utrzymać w PGE Ekstralidze, dajmy sobie spokój z myślami o walce o medale, nie jesteśmy w dyspozycji, która nas do tego predysponuje – powiedział po meczu Protasiewicz dla Radia Zielona Góra.

Żużel. Władze Zielonej Góy są wściekłe. Natychmiastowa odpowiedź Frątczaka

- Jesteśmy w ciężkim szoku, jak wszyscy kibice. Tak naprawdę sezon się dopiero zaczął. Czułem pozytywną atmosferę i w mieście, i w urzędzie, a po dwóch meczach słyszymy, że kończymy z walką? Dziękuję panu Golińskiemu, bo wykonaliśmy jako miasto z klubem sporą pracę i widziałem jego zaangażowanie, mówię całkiem szczerze. Dużo zrobiliśmy, by szybko rozstrzygnąć konkursy na sport zawodowy i to się udało, kluby sportowe otrzymały finansowanie w lutym. W kontekście Falubazu żyliśmy nadzieją, a dwa tygodnie później jestem zdruzgotany wypowiedzią trenera. Mamy jeszcze 11. kolejek. To dziwna i zaskakująca wypowiedź. Jak mamy postrzegać dalszą część sezonu? - pyta Jacek Frątczak, radny miasta.