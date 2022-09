Witali go jak króla. Dostał telefon od mistrza świata

Szybko stało się jednak jasne, że dla Mateusza Tarnów pod względem sportowym jest najzwyczajniej w świecie za mały. Podczas gdy jego najwięksi konkurenci ścigali się w PGE Ekstralidze, on musiał kisić się na jej zapleczu i ciągnąć słabszą ekipę za uszy. Patrząc przez pryzmat postronnego kibica, na szczęście do czasu, bo wreszcie potężne pieniądze wyłożył na niego Motor Lublin. Ekipa ze wschodu tak napaliła się na młodzieżowca, że zafundowała mu iście królewskie powitanie.

Helikopterem na stadion

Wydane miliony na nastolatka spłaciły się szybciej niż ktokolwiek by się spodziewał. Już w pierwszym sezonie Mateusz Cierniak wraz z kolegami z zespołu cieszył się ze srebrnego medalu drużynowych mistrzostw Polski. W tym obecnym poszedł za ciosem, bo poza wywalczeniem złota w minioną niedzielę, za kilka dni ma szansę na największy sukces w karierze. Polak znajduje się na prowadzeniu w cyklu SGP2 i jeżeli nie roztrwoni dwunastopunktowej przewagi, to będziemy w piątek cieszyć się z piętnastego polskiego nazwiska na liście najwybitniejszych juniorów globu.

Są sukcesy to i muszą być olbrzymie pieniądze. 19-latka, co zresztą zrozumiałe, chciał w tym roku cały kraj. Młodzieżowca podobno bardzo kusiła Moje Bermudy Stal Gorzów. W Lublinie byli przerażeni do tego stopnia, że rzekomo wykorzystali Bartosza Zmarzlika, który szepnął parę miłych słówek i przyczynił się do pozostania utalentowanego zawodnika w Motorze.