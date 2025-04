To były dwie różne połowy finału Pucharu Króla. W pierwszej dominowała Barcelona, ale zdobyła tylko jedną bramkę po pięknym strzale Pedriego. W drugiej części do gry wrócił Real Madryt, cuda w bramce wyczyniał Wojciech Szczęsny, ale w końcu pokonał go rezerwowy Kylian Mbappe, a poprawił Aurelien Tchouameni. Katalończycy zdołali jednak wyrównać i potrzebna była dogrywka. W dodatkowym czasie decydującą bramkę zdobył Jules Kounde i to Barcelona sięgnęła po drugie trofeum w sezonie.