Coraz bliżej do wyborów w Barcelonie. Media mówią o "przyszłości bez Lewandowskiego"

Wiosną 2021 roku Joan Laporta po jedenastu latach przerwy ponownie został prezesem "Dumy Katalonii". Jego kadencja trwa do 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, że za rok o tej porze klub będzie w fazie kampanii wyborczej. Madrycka "Marca" twierdzi, że jej głównym tematem będzie próba transferu Juliana Alvareza z Atletico. Mogłoby to oznaczać mniejszą liczbę minut dla Roberta Lewandowskiego, jeśli ten podpisałby nowy kontrakt. "Jest u kresu" - czytamy o Polaku.