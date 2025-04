Cud na Skrze, rekord Polski Malinowskiego pobity. Po 52 latach. Zdublował wszystkich

4 sierpnia 1973 roku Bronisław Malinowski miał 22 lata i 2 miesiące, co do dnia. Był już czwartym zawodnikiem igrzysk w Monachium na 3000 m z przeszkodami, ale w Pucharze Europy w Celje, wtedy w Jugosławii, został przez polską federację wystawiony do rywalizacji na 10000 metrów - uzyskał czas 28:30.4. W międzynarodowym zmaganiach nigdy wcześniej nie biegł tak długiego dystansu. W kolejnych latach zaś jeszcze to się kilka razy przytrafiło, nieznacznie się poprawiał, do 28:25.19, w meczu RFN - Polska.

