Tak Świątek skomentowała wygraną z Noskovą. Wskazała kluczowy czynnik

Korty WTA Madryt to póki co miejsce szczęśliwe dla Igi Świątek. W ramach pierwszego spotkania tegorocznej edycji hiszpańskiego turnieju zmierzyła się ona z Alexandrą Ealą, z którą to nie tak dawno temu zaliczyła bardzo dotkliwą porażkę. W ponownym pojedynku raszynianka zrewanżowała się jednak wschodzącej gwieździe filipińskiego tenisa, choć trzeba przyznać, że wygrana nie przyszła jej bez pewnych problemów. Reklama

To zwycięstwo pozwoliło Polce awansować do kolejnej rundy turnieju, w której to na jej drodze stanęła czeska tenisistka Linda Noskova. W przeszłości panie mierzyły się aż sześciokrotnie, z czego pięć razy zwycięsko wychodziła Świątek. Początek ich siódmego bezpośredniego starcia nie wskazywał jednak na wyraźną przewagę żadnej z zawodniczek. Obydwie zaliczyły dobry start, zdobywając po jednym przełamaniu w początkowej fazie meczu. Ostatecznie po wyrównanej batalii pierwszy set wpadł na konto Świątek. Drugi natomiast od początku układał się po myśli Polki, która ostatecznie wygrała spotkanie z Noskovą wynikiem 2:0 (6:4, 6:2).

Iga Świątek wygrała z Lindą Noskovą. "Cieszę się, że zachowałam spokój"

Choć przed tym spotkaniem większość liczb przemawiała na korzyść Świątek, to wszyscy kibice 23-latki zapewne doskonale wiedzą, że jej tegoroczne spotkania potrafią przyprawić o ból głowy. Dotychczas w wielu momentach brakowało jej spokojnego podejścia do rywalizacji, co kompletnie wyprowadzało raszyniankę z rytmu. Tym razem udało jej się jednak zachować odpowiednie podejście, co zresztą sama przyznała. "Jestem bardzo zadowolona z tego, jak zagrałam. Cieszę się, że zachowałam spokój, nawet wtedy, gdy Linda mnie przełamała w pierwszym secie. Nie było łatwo od samego początku, ale jestem zadowolona z tego, co pokazałam" - mówiła Świątek podczas pomeczowego wywiadu. Reklama

Jednocześnie wykonała ona pewien ukłon w stronę swojej przeciwniczki wskazując, że mecze z Lindą Noskovą nigdy nie są łatwe, a to ze względu na panującą w nich dużą intensywność. "Spodziewałam się bardzo trudnego spotkania, ale skupiałam się tylko na sobie i swojej grze" - tłumaczy Iga.

Na koniec polska tenisistka dostała pytanie o to, jak zamierza spędzić niedzielę, która będzie dla niej dniem wolnym. Tutaj raszynianka przyznała, że w przypadku sprzyjającej pogody będzie chciała skorzystać z uroków Madrytu i odwiedzić miejsca, których dotąd nie miała okazji zwiedzać.

Iga Świątek / AFP

Linda Noskova / Brenton Edwards / AFP

Iga Świątek / ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI / AFP