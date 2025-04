Hokej. MŚ: Rumunia - Polska. Wynik meczu na żywo

Jeszcze w ubiegłym roku reprezentacja Polski w hokeju na lodzie po 20 latach rywalizowała w elicie. Podczas mistrzostw świata mierzyła się ze światowymi gigantami, takimi jak Stany Zjednoczone czy Szwecja. Niestety drużyna prowadzona przez trenera Roberta Kalabera przegrała wówczas wszystkie siedem spotkań, co oznaczało spadek na drugi poziom rozgrywkowy.

Teraz naszą kadrę czekają mistrzostwa świata w Dywizji IA. W kwietniu Polacy przed tym turniejem rozegrali serię siedmiu meczów towarzyskich. Polegli tylko dwukrotnie - 2:3 w pierwszym spotkaniu z Włochami oraz po takim samym wyniku (po dogrywce) przeciwko Ukrainie. W czwartkowy wieczór nasi hokeiści pokonali 2:1 Słowenię. Był to ostatni sprawdzian przed mistrzostwami.

Rumunia - Polska na MŚ IA w hokeju. Kiedy mecz? [DATA, GODZINA]

Tegoroczne mistrzostwa świata w hokeju na lodzie w Dywizji IA odbędą się w miejscowości Sfantu Gheorghe, w Rumunii. Zasady turnieju prezentują się następująco: Każda z sześciu drużyn (Włochy, Wielka Brytania, Polska, Ukraina, Japonia i Rumunia) rozegra po pięć spotkań. Na koniec dwie najlepsze ekipy w tabeli awansują do najwyższej klasy, czyli "głównych" mistrzostw świata (9-25 maja w Szwecji i Danii). Ostatni zespół czeka spadek do dywizji IB. Sprawia to, że w sześciodrużynowej tabeli każdy punkt będzie bardzo cenny.