To będą emocjonujące mistrzostwa świata z udziałem Polaków. "Każdy mecz będzie jak finał"

Mariusz Czerkawski zapowiada: emocje będą ogromne

- Oczywiście. Zawsze lepiej jest ruszać na mistrzostwa świata po wygranych, a mnie po przegranych sparingach. Nawet jeśli jest to starcie towarzyskie, to sportowcy zawsze chcą wygrywać. Zawodnicy na pewno jadą po to, by awansować. Na pewno będą musieli się zmierzyć z presją, ale polscy hokeiści zawsze lubili grać pod presją. Na pewno ważna będzie gra w przewagach. Trzeba będzie grać w nich pod bramkarzem, ale też dużo strzelać. Tego brakowało w tych przygotowaniach, ale też mam wrażenie, że od wielu lat ciągle mówimy o tym samym.

- Cały czas są oczekiwania i nadzieje na to, że w końcu to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Bardzo cieszy to, że młodzież awansowała tam, gdzie ciągle powinno być jej miejsce. To pokazuje, że praca u podstaw jest nieźle wykonywana. W zeszłorocznych mistrzostwach Elity też pokazywaliśmy się z niezłej strony. Przede wszystkim nie było wpadek w postaci wysokich porażek, czego trochę się obawialiśmy. Finały play-off w lidze pokazują, że poziom był rzeczywiście wysoki. Martwi tylko to, że w najlepszych polskich drużynach połowa ekip to zagraniczni hokeiści. To jest największy problem. Sprawa jest znana od wielu lat, ale niewiele się robi coś w tym kierunku, by to się zmieniło.