El Clasico dzielimy na niezapomniane i niezapamiętane. Ten sobotni z pewnością zaliczy się do tych pierwszych. FC Barcelona dopiero po dogrywce pokonała Real Madryt 3:2, a bohaterem i strzelcem decydującego gola okazał się Jules Kounde .

W końcówce dogrywki Real Madryt miał jeszcze kilka minut, aby zdobyć gola na 3:3 i doprowadzić do rzutów karnych. W decydującej akcji Kylian Mbappe machnął jednak ręką, uderzając w twarz Erica Garcię . Sędzia Ricardo de Burgos Bengoetxea zinterpretował to jako przewinienie i użył gwizdka.

Wielka awantura. Rudiger rzucał lodem w sędziego. Trzy czerwone kartki

Wtedy rozpętało się piekło. Piłkarze Realu Madryt dostali szału , ale trudno słowami opisać to, w jakim stanie znalazł się Antonio Rudiger . Niemiec znajdował się już na ławce i zaczął rzucać w kierunku arbitra kawałkami lodu ze swojego okładu na kolano .

Kostka lodu spadła niedaleko sędziego, który od razu pokazał Niemcowi czerwoną kartkę. Awantura trwała jednak dalej. Rudiger wyglądał tak, jakby chciał wdać się w regularną bójkę z sędzią, krzyczał w jego kierunku nieokreślone jak dotąd słowa, a kilku mężczyzn znajdujących się wówczas w jego pobliżu próbowało go powstrzymać, aby zapobiec kompletnej eskalacji.

Nie ma wątpliwości, że największa kara grozi Antonio Rudigerowi. Carrusel Deportivo podaje, że może to być od 4 do 12 spotkań. To oznacza, że przełoży się ona na rozgrywki ligowe i możliwe, że Niemiec w tym sezonie już dla Realu Madryt nie zagra.