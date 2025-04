Rywalizacja JSW Jastrzębskiego Węgla z Bogdanką LUK Lublin wzbudziła olbrzymie emocje, których kumulacją było ostatnie spotkanie w Jastrzębiu-Zdroju . Mistrzowie Polski przegrywali z lublinianami 1:2, ale zdołali doprowadzić do tie-breaka. W nim nie byli już jednak w stanie przeciwstawić się drużynie Wilfredo Leona i przegrali mecz 2:3 .

Po spotkaniu przyjmujący nie załamywał rąk . Podkreślił, że rywale rozegrali świetne spotkanie i zasłużenie awansowali do finału.

Ciężkie pięć setów, drużyna z Lublina naprawdę dobrze zagrała. Mieliśmy momenty, ale wydaje mis się, że zasłużenie wygrali. Walczyliśmy, robiliśmy co mogliśmy, ale nie udało się. Pozostaje nam czekać na przeciwnika, z którym będziemy się mierzyć o brąz

Siatkówka. Tomasz Fornal w fantastycznej formie. Po meczu wprost ocenił rywali

Fornal był motorem napędowym drużyny i pomagał jej we wszystkich elementach. Oprócz dobrego występu w ataku kapitalnie spisał się w polu serwisowym, notując tym elementem aż siedem punktów. Do tego dołożył jeszcze cztery punktowe bloki. Został też ukarany przez sędziego żółtą kartką, gdy po jednej z akcji nieco poniosły go emocje.