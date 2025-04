Młyny Stoisław Koszalin pewne utrzymania. Energa Szczypiorno Kalisz spada z ORLEN Superligi Kobiet

Taki wynik zagwarantował im uniknięcie bezpośredniego spadku, ale to nie był koniec emocji. Z Kalisza napłynęły bardzo dobre wieści. W tamtejszym meczu długo prowadziły zawodniczki Energi Szczypiorno Kalisz, jednak po zmianie stron inicjatywę przejęły gliwiczanki . Sześć bramek z rzędu pozwoliło jednak gospodyniom odzyskać prowadzenie i utrzymać je do końca meczu. Energa Szczypiorno Kalisz pokonała Sośnicę Gliwice 26:25 (15:14), ale zwycięstwo nie wystarczyło — kaliszanki po dwóch sezonach żegnają się z ORLEN Superligą Kobiet.

Zwycięstwa faworytek

- Zagrałyśmy bardzo dobre spotkanie, zarówno w obronie, jak i w ataku. Wszystkie dziewczyny miały okazję dołożyć coś od siebie - bramkę czy dobrą akcję - do naszego zwycięstwa. Najważniejsze jest zwycięstwo - chcemy wygrywać w każdym meczu do końca sezonu - wyjaśniła Kinga Jakubowska, rozgrywająca KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Znacznie trudniejsze zadanie czekało zawodniczki PGE MKS-u FunFloor Lublin, które słabo rozpoczęły spotkanie z Energą Start Elbląg i przegrywały już różnicą pięciu bramek (3:8 dop. RED). Aktualne wiceliderki ORLEN Superligi Kobiet miały duże problemy ze skutecznością rzutów z dystansu, a gra zaczęła się układać dopiero w drugiej części pierwszej połowy . To właśnie wtedy lublinianki doprowadziły do remisu, a po przerwie przejęły kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie, ostatecznie zwyciężając 35:25 (13:13).

Bliżej brązu

Przełamanie w grupie mistrzowskiej ORLEN Superligi Kobiet zanotowały zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce, które pokonały Piotrcovię Piotrków Trybunalski 27:25 (11:15). Pierwsza połowa nie zapowiadała takiego obrotu spraw - gospodynie prezentowały się lepiej w ataku, a dobrą formą w bramce prezentowała Karolina Sarnecka . Po zmianie stron Piotrcovia zaczęła jednak tracić skuteczność, w czym spory udział miała świetnie dysponowana Beata Kowalczyk. W decydujących momentach nie zawiodły również Mariola Wiertelak i Magdalena Drażyk, które poprowadziły KPR do ważnego zwycięstwa. Dzięki kompletowi punktów kobierzyczanki są coraz bliżej brązowego medalu w sezonie 2024 ORLEN Superligi Kobiet.

- To bardzo trudny teren - zawsze grało się nam tu ciężko. W końcówce meczu ciężar gry wzięły na siebie nasze najbardziej doświadczone zawodniczki i to one dały nam zwycięstwo. Walczymy dalej - powiedział Marcin Palica, szkoleniowiec KPR-u Gminy Kobierzyce.