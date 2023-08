Uderzył w były klub. "To hańba dla sportu"

U Porsinga to co w głowie, to na języku

W pamięci kibiców pozostała też sytuacja, w której Patryk Wojdyło (ówczesny klubowy kolega Porsinga ze Stali Rzeszów) skomentował w zabawny sposób jedno ze zdjęć Duńczyka. Ten zaś odpisał mu: "a kim ty jesteś, do k**wy?". Nie do końca wiadomo, czy była to próba "usadzenia" juniora, by nie żartował ze starszego kolegi czy może zwykła ignorancja. To aż niewiarygodne jednak, by Porsing nie wiedział z kim jeździ w zespole. Generalnie Nicklas to bardzo barwna postać. I jak widać, nie musi być aktywnym żużlowcem, by było o nim głośno.