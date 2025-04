Dla piłkarzy Legii Warszawa oraz Pogoni Szczecin liczy się w tym momencie tylko jeden mecz - finał Pucharu Polski. Zanim dojdzie do starcia na PGE Narodowym, oba zespoły miały do rozegrania po jeszcze jednym spotkaniu w ramach PKO BP Ekstraklasy. W Niepołomicach 5:4 triumfowali już gracze z północy. Ich śladami w sobotę chcieli iść podopieczni Goncalo Feio. Chcieli oni zrobić to jednak w znacznie bardziej spokojnym stylu, by zaoszczędzić jak najwięcej sił na majowy bój.

