Są pierwsze słowa "Pudziana" po bolesnym nokaucie. Jeden moment zaważył

Spodziewałem się, że to silny i wielki chłop. W końcu waży ponad 150 kg. Niestety chwila nieuwagi i oberwałem. Bardzo boli mnie głowa z tyłu, od razu mnie lekko przykołowało. Nie ma co się jednak tłumaczyć, był lepszy, więc wygrał.

Hall tuż po pojedynku zagwarantował, że jeśli Polak będzie chciał rewanżu, to od razu mu go da. Pudzianowski szybko jednak odpowiedział na te słowa. - Nie myślę o tym, co będzie. Mam prawię 49 lat na karku, zobaczymy, co przyszłość przyniesie - krótko skwitował.