Lamine Yamal stał się największą nadzieją kibiców FC Barcelony przed sobotnim finałem Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt . Pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego to właśnie genialny 17-latek ma poprowadzić "Blaugranę" do kolejnego trofeum w tym sezonie. Nastoletni napastnik w tym sezonie już dwukrotnie pokonał bramkarza Realu Madryt i teraz postara się o powtórzenie tego wyczynu.

Lamine Yamal przefarbował się na blond. Zaskoczył kibiców na El Clasico

Jeszcze przed meczem portale "Mundo Deportivo" i "AS" ustaliły, że Lamine Yamal zdecydował się na założenie czapki, aby ukryć przed światem... swoją nową fryzurę . Co ciekawe, sam Hansi Flick na kilkanaście godzin przed meczem zapowiadał, że jego podopieczny chce zrobić niespodziankę fanom "Dumy Katalonii".

Robert Lewandowski co prawda nie znalazł się w składzie FC Barcelona na El Clasico z powodu problemów zdrowotnych, jednak kolejny występ w barwach "Blaugrany" zaliczył Wojciech Szczęsny. Polski golkiper do katalońskiej drużyny dołączył po fatalnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Niemiec co prawda wrócił już do gry, jednak to właśnie na Szczęsnego Hansi Flick postawił tego wieczoru.