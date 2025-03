Rewelacja ligi może mieć problem. Los klubu w rękach jednego człowieka

Sezon 2024 był dla poznańskiego klubu prawdziwym rollercoasterem, ale - co najważniejsze - zakończonym happy-endem. Prezes Jakub Kozaczyk po spadku z ligi budował skład na Krajową Ligę Żużlową. Dopiero później nadarzyła się okazja do pozostania na zapleczu PGE Ekstraligi, co okazało się początkiem drogi do wielkiego sukcesu - do sensacyjnego półfinału Metalkas 2. Ekstraligi, gdzie PSŻ napędził stracha późniejszemu triumfatorowi INNPRO ROW-owi Rybnik. Określenie "rewelacja sezonu" nie było na wyrost.



