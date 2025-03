No to trwoga, gigant nadciąga. Oto ostatni rywal Polaków w eliminacjach MŚ

Dzień przed eliminacyjnym starciem z Maltą polscy kibice zasiedli przed ekranami, by śledzić konfrontację dwóch europejskich gigantów . I przekonać się, który z nich będzie najsilniejszym rywalem "Biało-Czerwonych" w eliminacjach MŚ 2026. Przed pierwszym gwizdkiem wiedzieliśmy tylko, że taki los spotka przegranego w tym dwumeczu.

Przed trzema dniami w Rotterdamie aktualnych mistrzów Europy od porażki dzieliły w zasadzie tylko sekundy. Do remisu 2:2 doprowadzili już w doliczonym czasie gry . Rewanż na Estadio Mestalla w Walencji zapowiadał się wyśmienicie.

Mistrzowie Europy trafiają pierwsi. Dwa razy Oyarzabal i... dwa razy odwet

Hiszpanie rozpoczęli niemal dokładnie tak jak na De Kuip - na objęcie prowadzenia potrzebowali mniej niż 10 minut . Tam zdobyli bramkę z akcji, tym razem skutecznie egzekwowali rzut karny. Do piłki odszedł Mikel Oyarzabal , faulowany przez Jana Paula van Hecke, i uderzył po ziemi nie do obrony.

Pierwszy mecz obu zespołów 27-letni snajper rozpoczął na ławce. Teraz znalazł się w wyjściowej jedenastce, zastępując w niej Alvaro Moratę. Wykorzystując "jedenastkę", w drużynie narodowej miał już na koncie osiem goli, co oznaczało, że stał się jej najskuteczniejszym strzelcem za selekcjonerskiej kadencji Luisa de la Fuente .

Jak się miało okazać, tego dnia Oyarzabal nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Ale zanim do tego doszło, gospodarze mogli podwyższyć prowadzenie jeszcze przed upływem kwadransa. Oko w oko z Bartem Verbruggenem stanął Nico Williams , jednak górą w tym pojedynku okazał się holenderski golkiper .

"Oranje" - inaczej niż przed własną publicznością - nie potrafili odpowiedzieć wyrównującą bramką jeszcze w pierwszej połowie. Ale zrobili to krótko po zmianie stron. Arbiter po raz kolejny wskazał na jedenasty metr - tym razem Robin Le Normand faulował Memphisa Depaya.

Radość gospodarzy nie trwała długo. W 78. minucie trener Ronald Koeman dokonał trzech roszad, wpuszczając na murawę m.in. Xaviego Simonsa i kilkadziesiąt sekund później to właśnie on obsłużył idealnym podaniem Iana Maatsena. Ten huknął z sprzed pola bramkowego pod poprzeczkę i zrobiło się 2:2 .

Ale i to nie wystarczyło do triumfu. Unai Simon faulował w obrębie "szesnastki" Xaviego Simonsa i ten stanął przed szansą na doprowadzenie do remisu. W 109. minucie przymierzył skutecznie z "wapna" i znów nikt nie był bliżej awansu!