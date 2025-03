Lewandowski "przechytrzony" przez kibica, podpisał umowę. Prawnik reaguje

Podczas wizyty w ojczyźnie Robert Lewandowski miał okazję spełnić marzenia wielu fanów. Przed meczem z Litwą głośno zrobiło się o filmiku z udziałem młodego kibica, który chciał zebrać autografy od polskich piłkarzy, jednak został zatrzymany przez ochroniarzy. Wówczas do akcji wkroczył “Lewy", który przywitał się z chłopcem i dał mu autograf. Swoim gestem doprowadził dziecko do łez. Były to oczywiście łzy szczęścia.

Robert Lewandowski "sprankowany" przez znanego tiktokera. Prawnik reaguje

"Robert, ja nie mam brata. To, co podpisałeś to umowa" - oznajmił już po fakcie influencer i przeczytał treść umowy: "Ja, Robert Lewandowski, podpisując się na tej kartce, oficjalnie oświadczam, jak i zobowiązuję się na przyjście na ślub Łatwoganga oraz zostanie jego świadkiem".

Wideo stało się hitem w mediach społecznościowych i nie umknęło uwadze Marcina Kruszewskiego, prawnika znanego w sieci jako "Prawo Marcina". Mężczyzna rozwiał wszelkie wątpliwości i przekazał, że umowa, którą miał zawrzeć Lewandowski, nie jest wiążąca. "Taka umowa nie jest zbyt wiele warta. Cały trik Łatwoganga polegał na tym, że poprosił Lewego o autograf. No tylko na drugiej części kartki, na której Lewy się podpisał, było zobowiązanie do pojawienia się na ślubie, czyli pseudo umowa. W takiej sytuacji choćby Lewandowski został zobowiązany do jakichś innych świadczeń, nie miałoby to żadnego znaczenia. Autor podpisu bowiem bez problemu może uchylić się od takiej czynności prawnej. (...) No więc Lewemu nic nie grozi za pójście na ślub, ale Łatwogangowi też nic nie grozi, bo żadne oszustwo to nie było. To prawo cywilne, a nie karne" - przekazał prawnik.