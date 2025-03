Zwrot akcji, wielki talent zmienił zdanie. Na jaw wychodzą nowe informacje

Michaiłow to jeden z największych łotewskich talentów . Po spadku Lokomotivu Daugavpils i zmianie w regulaminie (zagraniczny klub nie może już startować wyżej niż poziom KLŻ) postanowił spróbować swoich sił w polskich klubach. Nie wyszło mu ani w Abramczyk Polonii Bydgoszcz, ani w Polonii Piła i na sezon 2024 wrócił na Łotwę. Zawiódł . Wystąpił w zaledwie pięciu meczach i wystartował w 20 wyścigach. To było za wiele, głowa młodego zawodnika nie wytrzymała.

Żużel. KLŻ. Oleg Michaiłow nie kończy kariery. Trener Nikołaj Kokin wyjaśnia

Informacja o zawieszeniu kariery na czas nieokreślony mocno zasmuciła tych, którzy kibicują wszystkim młodym talentom. Kariera Łotysza w pewnym momencie poszła w złym kierunku. Co ciekawe, stosunkowo niedługo po tej wiadomości Michaiłow wrócił na tor. Teraz także startuje i przygotowuje się do startów w Krajowej Lidze Żużlowej.



- Powiedzmy, że ta informacja została podana trochę na gorąco. Oleg nie załapał się do składu na zawody i tak napisał. Później się uspokoił i wszystko było już normalnie. To młody chłopak, sezon nie poszedł po jego myśli. Mam nadzieję, że w nadchodzącym pojedzie lepiej. Włożył pieniądze w sprzęt, ma nowe silniki. Uważam, że w sezonie 2025 będzie wszystko w porządku - powiedział trener Nikołaj Kokin w rozmowie z portalem polskizuzel.pl