Pudzianowski chce walki w FAME MMA? Zwrócił się do włodarza. Warunki mogą zaskoczyć

Pudzianowski wyzwał Wojtka Golę. Nietypowe życzenie strongmana

"Wojtek, słyszę, że z cesarzem freak fightów nie bijesz się, bo coś tam, już nie wnikam w szczegóły. Bierz kogoś do pomocy i zrobimy 4 rundki po 3 minuty. Dwie twoje i dwie z twoim pomocnikiem i będzie wesoło" - napisał Pudzianowski. Przedstawił on również propozycję warunków, na jakich takie starcie miałoby się odbyć. Walka składałaby się z czterech rund - dwóch w MMA i dwóch w boksie - do których to Gola i jego przeciwnik mieliby wchodzić na zmianę. "Pudzian" dorzucił również, aby zwycięzca zgarnął całą stawkę, natomiast przegrany został z niczym. Wpis wydaje się mieć nieco zaczepny oraz humorystyczny akcent, jednak nie zmienia on faktu, że temat debiutu Mariusza Pudzianowskiego we freak fightowej federacji wciąż jest żywy. Zdecydowanie możliwość obejrzenia popularnego "Pudziana" w oktagonie FAME MMA stanowi mokry sen wielu sympatyków federacji.