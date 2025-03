Mocne słowa o reprezentancie Polski. "To są umiejętności zawodnika"

Niewielu kibiców obstawiało, że Bartłomiej Kowalski zostanie najskuteczniejszym zawodnikiem U24 w PGE Ekstralidze. Zawdzięcza to przede wszystkim świetnej jeździe na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Jego średnia domowa wyniosła 2,167, a wyjazdowa - 1,270. To ogromna dysproporcja.

„To są umiejętności zawodnika”

Reprezentant Polski jeździł kapitalnie we Wrocławiu. W sezonie zdobył 6 "dwucyfrówek", z czego aż pięć padło właśnie na domowym obiekcie. Udało mu się nawet zdobyć płatny komplet podczas spotkania z Orlen Oil Motorem Lublin. Kowalski wtedy przeszedł samego siebie, czym zaskoczył cały żużlowy świat. - To są umiejętności zawodnika. U siebie na torze wie jak jechać, a na wyjazdach są różne tory. Trzeba wjechać w łuk, zrobić dwie długie proste. A są takie tory, gdzie trzeba wcześniej się złożyć i ustawić motocykl - wyjaśnia Koselski. Nie da się ukryć, że tak spora różnica powoduje, że Sparta ma problemy z spotkaniami wyjazdowymi.

Oberwało się Przyjemskiemu

- Po prostu jest to na ten moment zawodnik jednego toru. Na ten moment. Ale może się tego nauczyć. Podobnie jak Przyjemski, krawężnik pod pachę, co najwyżej środek toru i przy dobrym sprzęcie jedzie. Jak ja słyszałem, że to drugi Gollob to pusty śmiech mnie ogarniał - skwitowała legenda polskiego żużla.



Nie da się ukryć, że takie porównania były nie na miejscu. Gollob to był zawodnik, który słynął z niesamowitych akcji na torze. Ciężko znaleźć zawodnika, który by pod tym względem dorównywał wielkiemu, polskiemu mistrzowi.