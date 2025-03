Ten transfer może być lekiem na całe zło. To ostatni dzwonek dla polskiego klubu

Żużel. Transfery. Polonia Bydgoszcz ma podbudować Andrzejewskiego

Transfer do Polonii ma go "podbudować". Andrzejewski otrzymał kilka propozycji z niższych klas rozgrywkowych , jednak podał sobie ręce z Jerzym Kanclerzem, prezesem bydgoskiego klubu. Akurat złożyło się tak, że duet Olivier Buszkiewicz - Franciszek Karczewski "położył" Polonii awans w finale i władze klubu postanowiły przebudować formację młodzieżową.

Transfer zawodnika Motoru Lublin wisiał w powietrzu. Mamy nowe informacje



Wykupiono Andrzejewskiego, z wypożyczenia z H. Skrzydlewska Orła Łódź powrócił Bartosz Nowak. Cała Bydgoszcz czeka na 16. urodziny kolejnego bydgoskiego "złotego dziecka", Maksymiliana Pawełczaka (21 września). Na razie nowy nabytek (Andrzejewski) może być spokojny o miejsce w składzie .Co zadecydowało o wyborze Polonii? - Stabilność i przede wszystkim cel, do jakiego Polonia cały czas dąży, czyli cały czas do góry. Mnie też to podbuduje. Dzięki temu będę miał wyższe ambicje i cele - powiedział Andrzejewski w rozmowie z Metropolią Bydgoską.



Zawodnik został zapytany także o indywidualne cele. - Takich sobie nie określam. Uważam, że to nie jest ten poziom. Miałem już etap, kiedy takie cele sobie wyznaczałem i byłem mocno rozczarowany, że ich nie osiągnąłem. W tym roku daję sobie na totalny luz. Będzie, jak będzie, aczkolwiek mam wysokie ambicje. Dążę do jak najlepszej formy i wyników - zaznaczył żużlowiec.



Abramczyk Polonia sezon rozpocznie 12 kwietnia w Łodzi.