Andriejewa pokonana w nocnym hicie w Miami. Koniec serii Rosjanki, nie zagra ze Świątek

Swoją świetną passę zwycięstw zamierzała kontynuować w Miami. Zaczęła bardzo pozytywnie, od wygranej z Weroniką Kudiermietową 6:0, 6:2 . Był to dla niej 13. triumf z rzędu. Prawdziwa weryfikacja dyspozycji Rosjanki na Florydzie miała jednak nadejść dopiero w trzeciej rundzie, bowiem na drodze 17-latki z Krasnojarska stanęła Amanda Anisimova. Amerykanka to ostatnia tenisistka, która wygrywała turniej WTA 1000 przed dominacją Andriejewej. Reprezentantka USA okazała się najlepsza w Dosze, pokonując w finale Jelenę Ostapenko. Mieliśmy zatem starcie dwóch jedynych jak dotąd triumfatorek zmagań tej rangi w sezonie 2025.

Mirra Andriejewa odpada z turnieju singlowego podczas WTA 1000 w Miami. Triumf Amandy Anisimovej

Od początku na korcie działo się sporo. W pierwszych dwóch gemach dochodziło do stanu równowagi, ale w żadnym z nich nie obserwowaliśmy break pointów. Już po trzech rozdaniach doszło do przerwy medycznej dla Mirry. Młoda Rosjanka skarżyła się na ból w okolicach żołądka. Po kilku minutach obie tenisistki wróciły do gry i podczas piątego gema doszło do pierwszego przełamania. Andriejewa wywalczyła breaka do zera, ale szybko go straciła. W trakcie siódmego rozdania Amanda obroniła w sumie pięć okazji na kolejne przełamanie i wyszła na prowadzenie 4:3. Wtedy znów na korcie pojawiła się fizjo na prośbę 17-latki. Trenerka Conchita Martinez powtarzała swojej podopiecznej, żeby się nie poddawała, bo ból za moment minie.