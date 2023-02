On już na nic nie liczy. Jego klub zbankrutował

Upadek Masarny odbił się szerokim echem nawet w naszym kraju. To były mistrz Szwecji i jeden z najlepszych szwedzkich klubów w XXI wieku. W Aveście ścigał się przede wszystkim legendarny Szwed Tony Rickardsson, sześciokrotny indywidualny mistrz świata. Masarna wywalczyła złote medale w sezonie 2000 oraz 2020 (łącznie aż osiem razy klub kończył zmagania na podium). Nie do wiary, co stało się z tym ośrodkiem na przestrzeni dwóch ostatnich lat.