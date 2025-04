Liga Mistrzów. Bolesna wpadka Realu Madryt. Arsenal lepszy na Santiago Bernabeu

Aby odwrócić losy dwumeczu z Arsenalem, Real Madryt nie potrzebował cudu, zaś pełnego zaangażowania ze strony wszystkich gwiazd i to na 110 procent. A tego w środowy wieczór na Bernabeu zabrakło. To Arsenal był w pierwszej połowie zdecydowanie groźniejszy, a swoją wyższość udokumentował golem Saki w 65. minucie . Wtedy już stało się jasne, że z tak "dalekiej podróży" tym razem "Los Blancos" nie wrócą.

Chwilę później wyrównał co prawda Vinicius Junior , ale w doliczonym czasie gry wynik na 2:1 ustalił Gabriel Martinelli, a Real w bardzo kiepskim stylu odpadł z Ligi Mistrzów . Jakby tego było mało, w 75. minucie z urazem plac gry opuścił Kylian Mbappe . To kolejny potężny cios dla Carlo Ancelottiego, który i tak już musi gasić wiele pożarów.

Sceny w Madrycie, kibicom Realu puściły nerwy. Oberwały największe gwiazdy

Dziennikarze rozgłośni "Cadena SER" poinformowali, że w Madrycie doszło do skandalicznych scen. Grupa około 50-60 sympatyków "Królewskich" zaczaiła się pod stadionem, a gdy gwiazdy zaczęły rozjeżdżać się do domów, "przypuściła atak". Fani wykrzykiwali w stronę zawodników inwektywy, ogłaszając przy tym, że tak występ to hańba dla klubu. Zdecydowanie nie tak ten wieczór wyobrażali sobie piłkarze "Los Blancos".