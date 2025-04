Brytyjczycy jednoznacznie o Jakubie Kiwiorze po meczu z Realem. Noty marzeń Polaka

Arsenal z dużym spokojem mógł przyjechać na Estadio Santiago Bernabeu. W pierwszym spotkaniu podopieczni Mikela Artety wygrali aż 3:0, także mieli solidną zaliczkę. Real miał za zadanie odrabiać straty, ale gospodarzom kompletnie to nie wyszło. W 65. minucie gości na prowadzenie wyprowadził Bukayo Saka i choć dwie minuty później wyrównał Vinicius, to w doliczonym czasie gry o zwycięstwie "Kannonierów" przesądził Gabriel Martinelli. Ostatecznie w dwumeczu londyńczycy zwyciężyli aż 5:1. W obu spotkaniach po 90 minut rozegrał Jakub Kiwior, a brytyjska prasa wręcz rozpływa się nad jego środowym występem. Reklama

Przełom u Jakuba Kiwiora. Brytyjczycy zachwyceni Polakiem w Arsenalu

Kiwior w ostatnich tygodniach gra bardzo regularnie. O ile wcześniej grywał rzadko, zwłaszcza w Premier League, o tyle na przestrzeni ostatniego miesiąca stał się jednym z członków podstawowego składu. Polak wskoczył w miejsce kontuzjowanego Gabriela i znakomicie wykorzystuje swoją szansę. Z Realem Madryt rozegrał kolejne bardzo dobre spotkanie i został pochwalony przez brytyjskie media.

"Od czasu, gdy Gabriel nabawił się urazu mięśnia dwugłowego uda, w centrum uwagi znalazł się Jakub Kiwior i to, jak poradzi sobie z wejściem na boisko. Raya był nieugięty, że polski obrońca nie jest powodem do obaw i całkowicie w niego wierzył, a przeciwko mistrzom Europy był opanowany, inteligentny i silny - to był wymarzony występ w jego wykonaniu" - rozpływa się nad grą Kiwiora portal football.londond, gdzie wystawiono mu "9".



"Zastąpienie Gabriela na środku obrony nie było łatwym zadaniem, ale szybko wskoczył do składu, by odegrać kluczową rolę jako partner Saliby i świetnie sobie radził, broniąc licznych dośrodkowań Realu Madryt" - czytamy na "The Independent", którego dzienniakrze wystawili Polakowi "7". Reklama

"Imponujący krok naprzód, zgodny z jego ostatnimi występami, a przecież spędził na ławce przez większość sezonu. Cały czas był czujny" - pisze "Daily Mail" i wystawia reprezentantowi Polski "7".

"Podobnie jak Timber, sprostał zadanym mu środkom i zablokował serię dośrodkowań Realu" - napisano w "Expressie", gdzie Kiwior otrzymał "8".

"Tak dobry jak w pierwszym meczu. Wszedł za Gabriela i wyglądał jak w spotkaniu przed własną publicznością" - stwierdzono na portalu goal.com, który również wystawił Polakowi "8".

Sielanak Kiwiora może potrwać do końca sezonu. Musi tylko potwierdzać dobrą formę

Gabriel Magalhaes doznał kontuzji w spotkaniu ligowym przeciwko Fulham 1 kwietnia i musiał opuścić plac gry już w 16. miucie. Jak się okazało Brazylijczyk zmaga się z montuzją mięśnia dwugłowego uda i musiał przejść oparcję, a to wyklucza go już z gry do końca sezonu. W związku z tym zanosi się, że Jakub Kiwior może być podstawowym obrońcą Arsenalu w najbliższych tygodniach.

Szans do gry Polak może mieć sporo, jeśli dalej będzie potwierdział dobrą formę. Arsenal awansował do półfinału Ligi Mistrzów, a to oznacza jeszcze co najmniej dwa mecze w tych rozgrywkach. Rywalem "Kannonierów" w walce o finał będzie PSG. Ponadto do rozegrania pozostało jeszcze sześć kolejek Premier League, w której piłkarze Mikela Artety raczej zostaną wicemistrzami. To oznacza, że Kiwior może rozegrać jeszcze co najmniej osiem spotkań, a może nawet i dziewięć, ale to będzie zależało od tego, czy Arsenal awansuje do finału Champions League. Reklama

Półfinały Ligi Mistrzów zaplanowano na 29 kwietnia i 5 maja. Pierwsze spotkanie miedzy Arsenalem a PSG zostanie rozegrane w Londynie, a w drugim z półfinałów FC Barcelona podejmie najpierw przed własną publicznością Inter. Finał rozstanie rozegrany 31 maja na Allianz Arena w Monachium.

