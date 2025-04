Przyszło oczekiwane potwierdzenie ws. Pii Skrzyszowskiej. Pierwszy raz po rekordzie Polski

Pia Skrzyszowska od kilku lat "polowała" na dwa płotkarskie rekordy Polski - ten na stadionie Grażyny Rabsztyn (100 m, 12.36 s) i w hali Zofii Bielczyk (60 m, 7.77 s). Oba zostały ustanowione w 1980 roku, sprinterka z Warszawy na obu dystansach zbliżyła się do nich na jedną setną sekundy.

I w końcu ten halowy poprawiła - 45 lat i 22 dni po tamtym biegu Bielczyk po złoto (i wtedy rekord świata) w halowych mistrzostwach Europy w Sindelfingen. W Nankinie Pia uzyskała znakomite 7.74 s, po najlepszym biegu w hali w historii, w którym szósta Nadine Visser finiszowała w 7.76 s. A Pii zabrakło zaledwie trzech tysięcznych do trzeciej na mecie Ackery Nugent z Jamajki.

Medalu w Chinach więc nie było, był za to wcześniej w halowych mistrzostwach Europy w Apeldoorn. W sezonie letnim pojawi się zaś zapewne "polowanie" na rekord ze stadionu Grażyny Rabsztyn, ustanowiony 13 czerwca 1980 roku w finale Memoriału Janusza Kusocińskiego, wtedy odbywającego się w Warszawie.

Pia Skrzyszowska wraca do rywalizacja. Jej nazwisko jest już na liście startowej w zawodach Diamentowej Ligi

Rok temu Skrzyszowska sezon na stadionie zaczęła stosunkowo późno, 10 maja pobiegła w Diamentowej Lidze w Dosze. Przed pierwszą docelową imprezą, a tą były czerwcowe mistrzostwa Europy w Rzymie, do rywalizacji stanęła jeszcze tylko raz, w Ostrawie. Owszem, z Włoch przywiozła medal, uzyskała znakomity czas (12.42 s), a w lipcu w Szwajcarii jeszcze go poprawiła (12.37 s), ale pary na końcówkę sezonu już zabrakło.

Zimą, wspólnie ze swoim trenerem Jarosławem Skrzyszowskim , nieco zmienili przygotowania, w sezonie halowym zaczęła biegać stosunkowo wolno, długo nie mogła zejść poniżej 7.90 s. I to się sprawdziło - najlepsza forma była na docelowe imprezy, w marcu. A teraz lato też jest nietypowe, bo mistrzostwa świata w Tokio odbędą się w połowie września, gdy zwykle lekkoatleci wyjeżdżają już na urlopy.

Znów więc można spodziewać się pewnych korekt w przygotowaniach naszej najlepszej płotkarki, ale to nie oznacza, że starty zostaną opóźnione. Właśnie, gdy zawodniczka szlifuje jeszcze formę na zgrupowaniu w RPA, przyszło potwierdzenie co do jej pierwszego występu. I tak jak kończyła sezon halowy w Chinach, tak samo ten na stadionie rozpocznie w tym kraju. A dokładniej - w Xiamen.