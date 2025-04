Nieprawdopodobny scenariusz. Polski klub dokonał niemal niemożliwego

Przed rewanżami Jagiellonia jest w trudnej, a Legia bardzo trudnej sytuacji. Białostoczanie na wyjeździe przegrali z Betisem 0:2 i dziś musieliby zagrać mecz życia, by myśleć o awansie. To jednak nic w porównaniu z Legią, która u siebie przegrała z Chelsea 0:3 i dziś w Londynie musiałaby dokonać cudu. Nie takie rzeczy jednak polska piłka już widziała...

Cztery bramki wbite Hiszpanom

Mistrzami horrorów w europejskich pucharach byli zawodnicy Wisły Kraków, a do historii polskiej piłki przeszedł sezon 2002/2003. Prowadzona przez Henryka Kasperczaka ekipa stawała się hegemonem na polskim podwórku, ale znajdowało się ono bardzo daleko od wielkiej piłki. Mimo to ekipa z Reymonta pokazała, że w rewanżu można odrobić straty nawet z ekipami z najmocniejszych lig świata .

Z wyjazdu do Parmy krakowianie przywieźli niekorzystne 1:2, które dawało cień nadziei na awans. W rewanżu Polacy zagrali jednak koncertowo - doprowadzili do dogrywki, w której wbili jeszcze dwie bramki i czołowa włoska ekipa pożegnała się z Pucharem UEFA po przykrej porażce aż 1:4.

Gdyby jednak trenerzy Legii i Jagiellonii przed dzisiejszymi meczami chcieli udowodnić swoim zawodnikom, że nie ma rzeczy niemożliwych, to powinni im puścić dwumecz Wisły z Realem Saragossa z 2000 r. W Hiszpanii krakowianie przegrali 1:4 i nawet trener Orest Lenczyk przyznał, że szans wielkich jego ekipa już nie ma. Szczególnie że w rewanżu do przerwy Real prowadził 1:0, a szkoleniowiec Wisły zaczął wpuszczać mniej doświadczonych graczy. Wtedy jednak doszło niemal do cudu - krakowianie wbili cztery bramki w 36 minut i wyeliminowali Hiszpanów po rzutach karnych!

Z gratulacjami dzwonił nawet prezydent

Także Lech Poznań miał swoją historyczną remontadę. W sezonie 2008/2009 musiał co prawda odrobić tylko jedną bramkę z wyjazdowego spotkania z Austrią Wiedeń, ale doszło do tego w bardzo emocjonujących okolicznościach. Po godzinie było 1:1 i w tym momencie awans mieli Austriacy, ale Polacy losy rywalizacji do góry nogami wywrócili, zdobywając bramkę w samej końcówce. Okazało się, że to dopiero początek dreszczowca. Gola na 3:1 strzelił Robert Lewandowski, ale Austria odpowiedziała i w tym momencie to ona była w fazie grupowej Pucharu UEFA. Awans piłkarzom Franciszka Smudy dał jednak Rafał Murawski, który zdobył bramkę w doliczonym czasie dogrywki.