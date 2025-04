Pokonała Świątek i nie mogła uwierzyć. Znów wygrała, a potem padły takie słowa

Alexandra Eala zapytana o mecz ze Świątek

Po wygranym meczu z Koevermans, twórcy podcastu Talking Tennis mieli kilka minut na rozmowę z Ealą. Filipinka dostała pytanie m.in. o wygrany mecz z Igą Świątek i tym, jakie miał on dla niej znaczenie. Dziennikarz pytał, czy przypadkiem nie był to jak dotąd najważniejszy moment w jej karierze.

Iga Świątek wraca do gry

Spotkanie ćwierćfinałowe z jej udziałem zaplanowano na sobotę, 19 kwietnia. Póki co nie wyłoniono jeszcze rywalki raszynianki. Wiadomo, że będzie nią wygrana z meczu Emma Navarro - Jelena Ostapenko. Druga z zawodniczek jest prawdziwą zmorą Polki. Panie zagrają ze sobą we czwartek, 17 kwietnia, ok. godziny 19:40.