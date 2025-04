Feio zapytany o nowy kontrakt. Ależ wypalił! "Nie istnieją rozmowy"

- Ipswich zagroziło Chelsea inaczej, niż my to chcemy zrobić. To spotkanie kolejny raz nam potwierdziło, jak mocną stroną londyńczyków są skrzydła. Zatrzymać ich się praktycznie nie da. Musisz podwajać, potrajać, a oni i tak znajdują sposób. W drugiej połowie meczu z nami Chelsea zmieniła sposób budowania akcji. To nie jest coś, co Chelsea prezentuje często. W meczu z Ipswich rywale wrócili do struktury, którą prezentowali w pierwszej połowie spotkania z nami. To jest pytanie, na jaki manewr zdecyduje się trener Maresca. Musimy być gotowi na oba warianty - przyznał Portugalczyk.

Legia Warszawa. Goncalo Feio zapytany o nowy kontrakt

Umowa Feio z Legią obowiązuje do 30 czerwca tego roku. Przyszłość Portugalczyka pozostaje niejasna. Został on zapytany o tę kwestię podczas środowej konferencji.



- Myślę tylko o wygraniu kolejnych meczów. Nie istnieją rozmowy o kontrakcie, nie wiem, czy będą istnieć. To nie jest pytanie do mnie. Żeby do tego doszło, cztery podmioty muszą tego chcieć: klub, moja szatnia, społeczność i ja. Jeżeli te strony będą tego chciały, to dojdzie do tego. Jeżeli nie - to nie. Teraz mamy misję Chelsea. Z mojej perspektywy rozmowy o kontrakcie to strata czasu. Mam co robić. Chcę przygotować drużynę na mecz z Chelsea - uciął temat.



