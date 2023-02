Podetną skrzydła rywalom? Ten mecz może zdecydować o ich losie

Kryjom mówi o początku sezonu

Menedżer Trans MF Landshut Devils zwrócił uwagę, że jego podopieczni muszą być w optymalnej formie już na początku sezonu. Wymaga tego terminarz. - Jedziemy na teren beniaminka. Na pewno będzie to piekielnie trudny i ważny mecz dla przebiegu całych rozgrywek. Na "dzień dobry" dostaliśmy ciężkie zadanie, a później mamy pojedynki u siebie z Polonią Bydgoszcz i Arged Malesą Ostrów, czyli z faworytami ligi. Początek musi być mocny w naszym wykonaniu. Mam nadzieję, że wyciągnęliśmy wnioski z ubiegłorocznych błędów i w tym roku w Landshut uda nam się wygrać wszystkie spotkania - mówi nam Sławomir Kryjom.



- Uśmiechnąłem się, kiedy zobaczyłem terminarz z tego względu, że śniadanie Wielkanocne spędzę z rodziną. A to duży plus, bo w poprzednich latach Wielkanoc spędzałem w hotelach. Dla nas mecz w Poznaniu będzie o tyle ważny, że jesteśmy typowani do walki o utrzymanie razem z PSŻ-em i Wybrzeżem Gdańsk. Nasi zawodnicy dobrze czują się na poznańskim torze i będziemy chcieli tam dosyć mocno zapunktować. Zdaję sobie sprawę z tego, że beniaminek zawsze jest ciężkim przeciwnikiem. Gospodarzom motywacji nie zabraknie, zakontraktowani zawodnicy mają sporo do udowodnienia. My będziemy pierwszym zespołem wystawionym na próbę i zrobimy wszystko, aby wyjść z tej konfrontacji zwycięsko - dodaje.