La Liga. Atmosfera w Barcelonie coraz bardziej napięta. Ter Stegen wywiera presję na Szczęsnego

Szczęsny cieszy się na ten moment pełnym zaufaniem Hansiego Flicka i nie nadszarpnął go nawet rzut karny sprokurowany w meczu z Borussią Dortmund . Chociaż FC Barcelona przegrała nieoczekiwanie 1:3, 34-latek był jedną z najjaśniejszych postaci i popisał się wieloma świetnymi interwencjami . Dobitnie ukazuje to, jak słabo na tle Borussii w rewanżu wypadła "Duma Katalonii".

W Niemczech głośno o sytuacji w Barcelonie. Jasny werdykt ws. Ter Stegena

Po porażce w Dortmundzie magazyn "Kicker" postanowił przekazać swój pogląd na sytuację związaną z obsadą bramki Barcelony. Niemieccy dziennikarze podkreślają, że bez względu na to, jaką decyzję podejmie Hansi Flick , może ona doprowadzić do "potencjalnego konfliktu".

Wybór, który niesie ze sobą potencjalny konflikt. Koniec końców obaj bramkarze zasługują na to, by grać. Zwłaszcza ter Stegen, który po długiej nieobecności będzie chciał walczyć o miejsce w kadrze na Final Four Ligi Narodów

"To był szczęśliwy wybór dla Barcelony. Dzięki kapitalnej postawie Polaka Barcelona w tym sezonie walczy o potrójną koronę. Zespół Hansiego Flicka jest liderem La Liga, a do tego dotarł do finału Pucharu Króla, gdzie o trofeum zmierzy się z Realem Madryt. Po wtorkowym wieczorze po raz pierwszy od sezonu 2018/19 udało mu się również awansować do półfinału Ligi Mistrzów" - podkreślali niemieccy dziennikarze.