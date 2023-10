Mocne słowa gwiazdora! Zarzuca sabotaż

- Kontuzje trochę przeszkodziły, ale teraz już mogę to powiedzieć coś więcej. Nie wiem czy to był sabotaż w pierwszym meczu, czy co, ale moja głowica miała tylko trzy śruby. Było mi przykro. Jak to odkryłem, to wysłałem zdjęcia na naszą grupę na Whatsappie. Na rewanż kompletnie nowy silnik wsadziłem w ramę. Nie chciałem na tamtych jechać, bo nie wiedziałem, co będzie. W tych jest prędkość. Na przyszły sezon mam już to poukładane - wyznał dość tajemniczo Matej Zagar.