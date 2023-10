Koniec marzeń! Zielonogórzanie w najlepszej lidze świata. Pożegnanie dla większości zawodników

Enea Falubaz Zielona Góra nie dał szans w finałowym dwumeczu 1. Ligi Żużlowej rybniczanom i pewnie przypieczętował awans do najlepszej ligi świata. Osłabiony brakiem Jana Kvecha i Patricka Hansena ROW nie miał żadnych szans w starciu z Falubazem. Awans Falubazu do PGE Ekstraligi to także pożegnanie z klubem dla większości zawodników tego zespołu. Cieszy przede wszystkim frekwencja na trybunach, bo awans Zielonej Góry do Ekstraligi oglądał komplet widzów!