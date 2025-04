Świątek dopięła swego w batalii z Noskovą, 6-1 dla Polki. Teraz pojedynek z Rosjanką

Polscy kibice musieli długo poczekać na sobotnie starcie z udziałem Igi Świątek. A to dlatego, że mecz Polki wyznaczono jako pierwszy w sesji wieczornej na obiekcie Manolo Santana Stadium. Raszynianka wyszła na kort o godz. 20:00, by zmierzyć się z Lindą Noskovą. Stawką pojedynku był awans do czwartej rundy WTA 1000 w Madrycie, gdzie na zwyciężczynię czekała już Diana Sznajder. Wiemy już, że rywalką Rosjanki będzie nasza reprezentantka. 23-latka wygrała spotkanie 6:4, 6:2, poprawiając bilans bezpośrednich starć do stanu 6-1.