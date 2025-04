Duet stworzony z tenisistek grających w singlu trafił w pierwszej rundzie na zawodniczki rozstawione z "1" - Gabrielę Dabrowski i Erin Routliffe. Reprezentantki Kanady i Nowej Zelandii, triumfatorki WTA Finals 2024, przybyły do stolicy Hiszpanii opromienione zwycięstwem w imprezie rangi WTA 500 w Stuttgarcie . Pokonały wówczas w finale duet Jekaterina Aleksandrowa/Shuai Zhang. Rozgrywki w Madrycie nie potoczyły się jednak dla nich zbyt dobrze. Podczas dzisiejszej rywalizacji na korcie numer 7 doszło do zaskakującego rozstrzygnięcia.

WTA Madryt: Sorana Cirstea i Anna Kalinska awansowały do drugiej rundy debla

Na początku spotkania oba duety pewnie utrzymywały swoje podania. Na pierwszego break pointa trzeba było zaczekać do piątego gema. Wówczas Dabrowski i Routliffe doprowadziły do decydującego punktu, ale ostatecznie trafił on na konto duetu Cirstea/Kalinska. Po chwili Rumunka i Rosjanka miały w sumie trzy szanse na 4:2, ale wciąż nie doczekaliśmy się przełamania. To nadeszło podczas ósmego gema. Wówczas Sorana i Anna wykorzystały pierwszą z dwóch szans i przy stanie 5:3 serwowały po zwycięstwo w secie. Nie miały większego problemu w tym, by zamknąć partię rezultatem 6:3.