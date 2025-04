Barcelona odkryła karty na finał Pucharu Króla. Lewandowski po raz 16.

Przed spotkaniem nawet doskonale zwykle poinformowany hiszpański portal Mundo Deportivo miał wątpliwości, co do podstawowego składu Barcelony. Dziennikarz wahał się, kto zastąpi Balde - Gerard Martin czy Hector Fort, a także kto w środku pomocy będzie partnerem Perdiego - Frenkie de Jong czy Gavi. Nie miał wątpliwości, kto w ataku zagra za Lewandowskiego (40 goli w tym sezonie) - miał to być Ferran Torres (17 bramek). Pewne miejsce w podstawowym składzie miał Wojciech Szczęsny, mimo że anonsowany był powrót do kadry meczowej po długiej kontuzji Marca-Andre ter Stegena.

