Sensacja! "Bestia" pożarła "Pudziana". Nokaut w 30 sekund

Warto zaznaczyć, że starcie zostało zakontraktowane na dwie rundy po cztery minuty. To efekt negocjacji, gdyż Hall chciał tylko dwuminutowe odsłony. "Pudzian" chciał zostać przy klasycznych zasadach, czyli "pięciominutówkach".

Do dużego szoku doszło dzień przed galą, kiedy na ważeniu rywal Biało-Czerwonego wniósł aż 30 kilogramów więcej. Ostatni raz "Pudzian" z tak ciężkim rywalem toczył bój w 2021 r., wówczas mierzył się z "Senegalskim Bombardierem", nokautując go w 18 sekund. Teraz panowie wnieśli łącznie do klatki ponad 280 kilogramów.