Czerwona kartka odmieniła starcie sąsiadów w tabeli. Jeden gol zadecydował

Po pierwszej połowie nikt nie mógł chyba być zadowolony. Brakowało bramek oraz groźnych okazji. Sędzia za to pokazał dwie żółte kartki i wspominamy o tym nie bez powodu. Kartonik tuż po upływie pół godziny gry obejrzał Sergi Samper. Hiszpan nie przestawał jednak ryzykować i na początku drugich 45 minut popełnił kolejne nierozważne przewinienie . Efekt? Sędzia wyrzucił pomocnika z boiska, co oznaczało, że Motor przez niemal całą drugą część potyczki rywalizował w osłabieniu.

Cracovia wywozi trzy punkty z Lublina. Mecz rozkręcił się po pierwszej czerwonej kartce

Czerwona kartka dla 30-latka zachęciła krakowian do przeprowadzania śmielszych ataków. Spośród nich wyróżniał się Filip Rózga. To właśnie tego nastolatka faulował Sergi Samper. Gracz ze Skawiny następnie był bliski wpisania się na listę strzelców, lecz na posterunku znajdował się Gasper Tratnik. 25-latek miał ręce pełne roboty, ponieważ wyraźnie rozpędzeni przyjezdni co rusz nękali go strzałami. Gościom momentami brakowało po prostu szczęścia, jak choćby po uderzeniu Mauro Perkovicia.